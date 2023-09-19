Шойгу погрожує новим винищувачем-носієм "Кинджалів": Ігнат розповів, чи варто боятися

Зазначимо, що під час візиту глави КНДР Кім Чен Іна до Росії міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу заявив, що відтепер окупанти зможуть застосовувати "вдосконалений" винищувач МіГ-31І для запуску ракет "Кинджал".

Російські пропагандисти зазначали, що головна відмінність МіГ-31І від МіГ-31К - автоматичний режим пуску ракет. Так, на МіГ-31К пілоти мають вручну вводити необхідну інформацію до бортової апаратури для пуску "Кинджала". Водночас на МіГ-31І бортова апаратура нібито дозволяє зробити пуск "Кинджала" за заданими параметрами "в автоматичному режимі без участі пілота".

При цьому Ігнат зазначив, що останнім часом в Україні не було тривог через зліт винищувача МіГ-31К.

"Літак для будь-якої ракети - це платформа. Звичайно, і від літака багато залежить, але ракету програмують на землі. А літак її підіймає і запускає. Варто більше говорити про наявність самих ракет "Кинджал", скільки вони можуть собі дозволити", - сказав речник.

Виробництво ракет в Росії

The New York Times повідомляло, що Росії вдалося обійти санкції та експортний контроль. Виробництво ракет у країні-агресорі навіть перевищило довоєнний рівень.

За даними ГУР, Росія з початку весни змогла не просто зайнятися накопиченням ракет, а й нарощуванням їх виробництва. Так, у серпні росіяни хотіли випустити близько 118 ракет "Кинджал", "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", Х-101 та модифікованих Х-22 (Х-32).

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