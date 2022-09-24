Шойгу отримав нового заступника. Ним став "улюбленець Путіна"

"На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, призначено генерал-полковника Михайла Мізинця", - пишуть ЗМІ.

Тим часом повідомляється, що екс-заступника Шойгу перевели "на іншу роботу", але на яку так і не вказано.

Що відомо про Мізінцева?

Російський 60-річний генерал-полковник Михайло Мізінцев раніше очолював операцію в Сирії. В ЗМІ його називають "улюбленцем Путіна", відомо, що він уродженець Вологодської області.

Також відомо, що саме він керував облогою Маріуполя та віддавав накази бомбити пологовий будинок та драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми.