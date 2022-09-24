UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шойгу отримав нового заступника. Ним став "улюбленець Путіна"

Фото: Михайло Мізінцев (t me Bratchuk_Sergey)
Автор: Марія Кучерявець

Заступника міністра оборони РФ Дмитра Булгакова, який відповідав за тил військ, звільнили. Замість нього призначили генерал-полковника Михайла Мізінцева, який стоїть за знищенням Маріуполя, його ще називають "улюбленцем Путіна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання "РІА Новини".

"На посаду заступника міністра оборони Російської Федерації, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ, призначено генерал-полковника Михайла Мізинця", - пишуть ЗМІ.

Тим часом повідомляється, що екс-заступника Шойгу перевели "на іншу роботу", але на яку так і не вказано.

Що відомо про Мізінцева?

Російський 60-річний генерал-полковник Михайло Мізінцев раніше очолював операцію в Сирії. В ЗМІ його називають "улюбленцем Путіна", відомо, що він уродженець Вологодської області.

Також відомо, що саме він керував облогою Маріуполя та віддавав накази бомбити пологовий будинок та драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Министерство обороны РФСергей Шойгу