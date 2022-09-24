Шойгу получил нового зама. Им стал "любимец Путина"

"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинец", - пишут СМИ.

Между тем сообщается, что экс-зама Шойгу перевели "на другую работу", но на которую так и не указано.

Что известно о Мизинцеве?

Российский 60-летний генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее возглавлял операцию в Сирии. В СМИ его называют "любимцем Путина", известно, что он родом из Вологодской области.

Также известно, что именно он руководил осадой Мариуполя и отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители со своими детьми.