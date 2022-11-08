Шойгу нібито побував в Україні: "інспектував" генерала Суровікіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони РФ .

Також окремо наголошується, що цей командний пункт розташований у так званій "зоні проведення спецоперації", тобто на території України.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін розмірковує над звільненням міністра оборони Сергія Шойгу та перекладенням на нього вини за поразку у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.