Шойгу якобы побывал в Украине: "инспектировал" генерала Суровикина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ .

Также отдельно подчеркивается, что этот командный пункт расположен в так называемой "зоне проведения спецоперации", то есть на территории Украины.

Сообщается, что Шойгу заслушал доклад командующего российскими войсками Сергея Суровикина, а также поднимал вопросы обеспечения мобилизованных.

Напомним, в октябре сообщалось, что президент России Владимир Путин размышляет над увольнением министра обороны Сергея Шойгу и переложением на него вины за поражение в войне.

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