Шойгу назвав цілі масованих ударів по Україні

У Міністерстві оборони Росії назвали метою масованих ударів по Україні нібито руйнування військового потенціалу країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Интерфакс ".

"Російські Збройні сили завдають масованих ударів високоточною зброєю великої дальності по системі військового управління, підприємствам оборонно-промислового комплексу, а також пов'язаним з ними об'єктам для знищення військового потенціалу України", - сказав міністр оборони Росії Сергій Шойгу на селекторній нараді.

Нагадаємо, 5 грудня росіяни завдали восьмого масованого удару по території України, внаслідок якого загинули чотири людини, також було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Загалом загарбники випустили понад 70 ракет, близько 60 були збиті нашими силами ППО.

При цьому представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни сьогодні можуть знову завдати масованого удару.

Раніше він зазначав, що після вибухів на аеродромах 5 грудня РФ все ще залишається достатньо літаків.

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