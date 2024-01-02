У Шойгу намагаються приховати масові випадки дезертирства: статистика йде на тисячі

Так, у Брянській, Курській та Бєлгородській областях РФ рекордна кількість російських солдатів потрапили під суд за втечу зі служби.

"Зокрема, за 2023 рік більш ніж 5 тисяч судових справ стосувались самовільного залишення військових частин після початку мобілізації у вересні 2022 року", - наводять статистику у "Спротиву".

Як зазначають у партизанському русі, велика кількість вироків стосувались дезертирства, а також невиконання наказів вищого командування.

"Відповідна ситуація приховується на всіх рівнях влади в РФ, оскільки такі випадки є масовими й стосуються ТОТ сходу і півдня України", - зазначають партизани.

Дезертири в армії РФ

Зазначимо, що ряди дезертирів в армії РФ, зокрема, поповнюють штурмові роти "Z". Вони були створені за наказом глави Кремля Володимира Путіна з засуджених для наступальних дій та міських боїв під час війни проти України.

Насправді окупаційні підрозділи, укомплектовані ув'язненими, показали дуже низьку боєздатність. Серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство - у тому числі через катастрофічні втрати.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року російські війська посилювали перевірки місцевого населення спеціально для пошуку своїх дезертирів у районі захопленого Мелітополя Запорізької області. Щоб виявити втікачів, нічого краще не вигадали, як змушували говорити "паляниця".