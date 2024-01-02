RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Шойгу пытаются скрыть массовые случаи дезертирства: статистика идет на тысячи

Фото: в Минобороны РФ пытаются скрыть массовые случаи дезертирства (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Командование оккупантов пытается скрыть случаи массового дезертирства. Пока количество таких случаев идет на тысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сопротивление.

Так, в Брянской, Курской и Белгородской областях РФ рекордное количество российских солдат попали под суд за бегство со службы.

"В частности, за 2023 год более 5 тысяч судебных дел касались самовольного ухода из воинских частей после начала мобилизации в сентябре 2022 года", - приводят статистику в "Сопротивлении".

Как отмечают в партизанском движении, большое количество приговоров касались дезертирства, а также невыполнения приказов высшего командования.

"Соответствующая ситуация скрывается на всех уровнях власти в РФ, поскольку такие случаи массовые и касаются ВОТ востока и юга Украины", - отмечают партизаны.

Дезертиры в армии РФ

Отметим, что ряды дезертиров в армии РФ, в частности, пополняют штурмовые роты "Z". Они были созданы по приказу главы Кремля Владимира Путина из осужденных для  наступательных действий и городских боев во время войны против Украины.

На практике оккупационные подразделения, укомплектованные заключенными, показали очень низкую боеспособность. Среди зеков-оккупантов процветает алкоголизм, мародерство, а также дезертирство - в том числе и из-за катастрофических потерь. 

Напомним, что в ноябре 2023 года российские войска усиливали проверки местного населения специально для поиска своих дезертиров в районе захваченного Мелитополя Запорожской области. Чтобы выявить беглецов, ничего лучше не придумали, как заставляли говорить "паляниця".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМинистерство обороны РФСергей Шойгу