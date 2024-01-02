У Шойгу намагаються приховати масові випадки дезертирства: статистика йде на тисячі
Командування окупантів намагається приховати випадки масового дезертирства. Наразі кількість таких випадків йде на тисячі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спротив.
Так, у Брянській, Курській та Бєлгородській областях РФ рекордна кількість російських солдатів потрапили під суд за втечу зі служби.
"Зокрема, за 2023 рік більш ніж 5 тисяч судових справ стосувались самовільного залишення військових частин після початку мобілізації у вересні 2022 року", - наводять статистику у "Спротиву".
Як зазначають у партизанському русі, велика кількість вироків стосувались дезертирства, а також невиконання наказів вищого командування.
"Відповідна ситуація приховується на всіх рівнях влади в РФ, оскільки такі випадки є масовими й стосуються ТОТ сходу і півдня України", - зазначають партизани.
Дезертири в армії РФ
Зазначимо, що ряди дезертирів в армії РФ, зокрема, поповнюють штурмові роти "Z". Вони були створені за наказом глави Кремля Володимира Путіна з засуджених для наступальних дій та міських боїв під час війни проти України.
Насправді окупаційні підрозділи, укомплектовані ув'язненими, показали дуже низьку боєздатність. Серед зеків-окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство - у тому числі через катастрофічні втрати.
Нагадаємо, що в листопаді 2023 року російські війська посилювали перевірки місцевого населення спеціально для пошуку своїх дезертирів у районі захопленого Мелітополя Запорізької області. Щоб виявити втікачів, нічого краще не вигадали, як змушували говорити "паляниця".
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