У Шойгу пытаются скрыть массовые случаи дезертирства: статистика идет на тысячи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сопротивление .

Так, в Брянской, Курской и Белгородской областях РФ рекордное количество российских солдат попали под суд за бегство со службы.

"В частности, за 2023 год более 5 тысяч судебных дел касались самовольного ухода из воинских частей после начала мобилизации в сентябре 2022 года", - приводят статистику в "Сопротивлении".

Как отмечают в партизанском движении, большое количество приговоров касались дезертирства, а также невыполнения приказов высшего командования.

"Соответствующая ситуация скрывается на всех уровнях власти в РФ, поскольку такие случаи массовые и касаются ВОТ востока и юга Украины", - отмечают партизаны.

Дезертиры в армии РФ

Отметим, что ряды дезертиров в армии РФ, в частности, пополняют штурмовые роты "Z". Они были созданы по приказу главы Кремля Владимира Путина из осужденных для наступательных действий и городских боев во время войны против Украины.

На практике оккупационные подразделения, укомплектованные заключенными, показали очень низкую боеспособность. Среди зеков-оккупантов процветает алкоголизм, мародерство, а также дезертирство - в том числе и из-за катастрофических потерь.

Напомним, что в ноябре 2023 года российские войска усиливали проверки местного населения специально для поиска своих дезертиров в районе захваченного Мелитополя Запорожской области. Чтобы выявить беглецов, ничего лучше не придумали, как заставляли говорить "паляниця".