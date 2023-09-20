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У Шойгу кажуть про "атаку БПЛА" ще в одній області РФ

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У російській Бєлгородській області цієї ночі працювали системи протиповітряної оборони. Над регіоном нібито був збитий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони РФ.

За даними військового відомства країни-агресора, цей наліт БПЛА стався близько 23:45 за місцевим часом.

У російському міністерстві зі стандартним формулюванням прозвітували про "припинення спроби" здійснити атаку безпілотника літакового типу по об'єктах на території РФ. Також у заяві звучить звинувачення України у цьому нальоті.

"Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над Бєлгородською областю", - розповіли у російському Міноборони.

Нічні "атаки дронів" у Росії

Слід звернути увагу, що незадовго до цього у відомстві глави Міноборони РФ Сергія Шойгу стверджували про нібито збиття безпілотника в небі над Орловською областю.

Також нагадаємо, що на території РФ в останні місяці в різних областях практично щодня лунають вибухи, і місцева влада та чиновники розповідають про різні нальоти безпілотників.

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атака дронівБєлгородська областьМинистерство обороны РФ