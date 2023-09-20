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У Шойгу говорят об "атаке БПЛА" еще в одной области РФ

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В российской Белгородской области этой ночью работали системы противовоздушной обороны. Над регионом якобы был сбит беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства страны-агрессора, этот налет БПЛА произошел около 23.45 по местному времени. 

В российском министерстве со стандартной формулировкой отчитались о "пресечении попытки" совершить атаку беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ. Также в заявлении звучит обвинение Украины в данном налете. 

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - рассказали в российском Минобороны.

Ночные "атаки дронов" в России

Следует обратить внимание, что незадолго до этого в ведомстве главы Минобороны РФ Сергея Шойгу утверждали о якобы сбитии беспилотника в небе над Орловской областью.

Также напомним, что на территории РФ в последние месяцы в разных областях практически каждый день раздаются взрывы, и местные власти и чиновники рассказывают о различных налетах беспилотников.

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атака дроновБелгородская областьМинистерство обороны РФ