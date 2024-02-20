Шойгу доповів про нібито "зачистку плацдарму" на лівобережжі Дніпра. У ЗСУ спростували

Що сказав Шойгу

Сьогодні міністр оборони РФ заявив, що населений пункт Кринки в Херсонській області нібито зачищений військами Росії.

"Загалом по берегу Кринок уже стоять пости російських військ", - додав він.

Також міністр сказав, що до обстрілу населеного пункту причетні десантники, військові 810-ї бригади морської піхоти і 45-ї бригади спецпризначенців ВДВ.

Викриття фейку

У Силах оборони півдня заявили, що російсько-окупаційні війська, не маючи успіху в штурмових діях на лівобережній частині Херсонської області, вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.

"Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачистку плацдарму на лівому березі Дніпра. Офіційно повідомляємо, що дана інформація не відповідає дійсності", - додали військові.

Сил оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу.

Також українські військові повідомили, що здійснивши протягом дня єдину спробу штурму, через суттєві втрати окупанти відійшли на заздалегідь підготовлені пропагандистські позиції, з яких фальшиво звітують про знищення плацдарму, не маючи можливості виконати поставлене командуванням завдання.

Успіхи ЗСУ на лівобережжі

Нагадаємо, ще у 2023 році українським захисникам вдалося взяти під свій контроль частину лівобережжя Херсонської області.

Нещодавно проект DeepState показав відео, на якому можна побачити, що наші бійці встановили український прапор у селі Кринки на лівобережжі Херсонської області.

Тоді речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголошувала, що такий успіх важливий як для наших захисників, так і для мешканців тимчасово окупованих територій.