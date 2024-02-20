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Шойгу доложил о якобы "зачистке плацдарма" на левобережье Днепра. В ВСУ опровергли

Архивное фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

В Минобороны РФ распространили заявления о якобы "зачистке плацдарма" на левобережье Днепра. Эта информация является манипуляцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу и Силы обороны юга Украины.

Что сказал Шойгу

Сегодня министр обороны РФ заявил, что населенный пункт Крынки в Херсонской области якобы зачищен войсками России.

"В целом по берегу Крынок уже стоят посты российских войск", - добавил он.

Также министр сказал, что к обстрелу населенного пункта причастны десантники, военные 810-й бригады морской пехоты и 45-й бригады спецназа ВДВ.

Разоблачение фейка

В Силах обороны юга заявили, что российско-оккупационные войска, не имея успеха в штурмовых действиях на левобережной части Херсонской области, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов. 

"Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - добавили военные.

Сил обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу. 

Также украинские военные сообщили, что осуществив в течение дня единственную попытку штурма, из-за существенных потерь оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу.

Успехи ВСУ на левобережье

Напомним, еще в 2023 году украинским защитникам удалось взять под свой контроль часть левобережья Херсонской области.

Недавно проект DeepState показал видео, на котором можно увидеть, что наши бойцы установили украинский флаг в селе Крынки на левобережье Херсонской области.

Тогда представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что такой успех важен как для наших защитников, так и для жителей временно оккупированных территорий.

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