Шовковський та колишній конкурент отримали нагороди туру Прем'єр-ліги
За підсумками 15-го туру вітчизняної першості українська Прем'єр-ліга віддала призи найкращим гравцеві та тренеру представникам житомирського "Полісся" та київського "Динамо" відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Воротар "поліських вовків" Денис Бойко – футболіст туру чемпіонату України. Голкіпер забезпечив команді Юрія Калітвінцева нічию з чинними чемпіонами з донецького "Шахтаря".
Бойко відстояв "на нуль". Сухий поєдинок проти "гірників" став сьомим для українця в нинішньому сезоні. Вихованець київського "Динамо", який у 2005-2014 рр. періодично був резервним кіпером столичного гранда.
Натомість його тодішній конкурент Олександр Шовковський – найкращий тренер 15-го туру. Виконувач обов'язків керманича "Динамо" здобув другу перемогу поспіль. "Біло-сині" на домашній арені розібралися з львівським "Рухом" (2:0) завдяки голам Тимчика та Кабаєва.
На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за чотирьох номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Бойко випередив Дахновського, Кабаєва та Адамюка. Натомість Шовковський виявився кращим за Максимова, Калітвінцева та Вернидуба.
До слова, раніше "Динамо" очолило світовий рейтинг ігрового часу власних вихованців.
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