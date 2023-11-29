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Шовковський та колишній конкурент отримали нагороди туру Прем'єр-ліги

Київ, Середа 29 листопада 2023 15:58
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Шовковський та колишній конкурент отримали нагороди туру Прем'єр-ліги Фото: Денис Бойко в половині матчів не пропускав м'ячі (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

За підсумками 15-го туру вітчизняної першості українська Прем'єр-ліга віддала призи найкращим гравцеві та тренеру представникам житомирського "Полісся" та київського "Динамо" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Воротар "поліських вовків" Денис Бойко – футболіст туру чемпіонату України. Голкіпер забезпечив команді Юрія Калітвінцева нічию з чинними чемпіонами з донецького "Шахтаря".

Бойко відстояв "на нуль". Сухий поєдинок проти "гірників" став сьомим для українця в нинішньому сезоні. Вихованець київського "Динамо", який у 2005-2014 рр. періодично був резервним кіпером столичного гранда.

Натомість його тодішній конкурент Олександр Шовковський – найкращий тренер 15-го туру. Виконувач обов'язків керманича "Динамо" здобув другу перемогу поспіль. "Біло-сині" на домашній арені розібралися з львівським "Рухом" (2:0) завдяки голам Тимчика та Кабаєва.

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за чотирьох номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Бойко випередив Дахновського, Кабаєва та Адамюка. Натомість Шовковський виявився кращим за Максимова, Калітвінцева та Вернидуба.

Шовковський та колишній конкурент отримали нагороди туру Прем'єр-ліги

До слова, раніше "Динамо" очолило світовий рейтинг ігрового часу власних вихованців.

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