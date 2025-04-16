Сховатись не вдалося. Сіверська бригада впритул знищила ворога (відео)

Українські танкісти впритул знищили позиції окупантів в Донецькій області. Момент потужного удару показали на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 1 окрему танкову Сіверську бригаду.
"Танкові підрозділи 1 окремої танкової Сіверської бригади - ударна сила Сухопутних військ. Сама лише поява бойових машин на полі бою - підтримує та збадьорює українських воїнів, на ворога - наводить жах", - зауважили військові.
На відео видно, як український танк впритул розстрілює позицію противника.
"Будівлі, в яких окупанти намагалися сховатися, більше не є безпечним укриттям, адже танкісти працюють точно та безжально. Ворог намагався знищити танк артилерійським вогнем, однак у нього нічого не вийшло - екіпаж повернувся неушкодженим!", - додали військові.
У своїй заяві військові зазначили, що сучасна війна - це потужні постріли, маневри на мінімальних відстанях і сміливість екіпажів. За їхніми словами, саме поєднання технологій і майстерності українських воїнів є вирішальним на полі бою.
Нагадаємо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила більш як 936 тисяч військових.
Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали понад тисячу солдатів. Водночас вчора, 15 квітня, українські бійці знищили:
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