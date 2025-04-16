Сховатись не вдалося. Сіверська бригада впритул знищила ворога (відео)

"Танкові підрозділи 1 окремої танкової Сіверської бригади - ударна сила Сухопутних військ. Сама лише поява бойових машин на полі бою - підтримує та збадьорює українських воїнів, на ворога - наводить жах", - зауважили військові.

На відео видно, як український танк впритул розстрілює позицію противника.

"Будівлі, в яких окупанти намагалися сховатися, більше не є безпечним укриттям, адже танкісти працюють точно та безжально. Ворог намагався знищити танк артилерійським вогнем, однак у нього нічого не вийшло - екіпаж повернувся неушкодженим!", - додали військові.

У своїй заяві військові зазначили, що сучасна війна - це потужні постріли, маневри на мінімальних відстанях і сміливість екіпажів. За їхніми словами, саме поєднання технологій і майстерності українських воїнів є вирішальним на полі бою.