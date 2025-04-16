Спрятаться не удалось. Северская бригада вплотную уничтожила врага (видео)

Украинские танкисты вплотную уничтожили позиции оккупантов в Донецкой области. Момент мощного удара показали на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1 отдельную танковую Северскую бригаду.
"Танковые подразделения 1 отдельной танковой Северской бригады - ударная сила Сухопутных войск. Одно только появление боевых машин на поле боя - поддерживает и ободряет украинских воинов, на врага - наводит ужас", - отметили военные.
На видео видно, как украинский танк вплотную расстреливает позицию противника.
"Здания, в которых оккупанты пытались спрятаться, больше не являются безопасным укрытием, ведь танкисты работают точно и безжалостно. Враг пытался уничтожить танк артиллерийским огнем, однако у него ничего не получилось - экипаж вернулся невредимым!", - добавили военные.
В своем заявлении военные отметили, что современная война - это мощные выстрелы, маневры на минимальных расстояниях и смелость экипажей. По их словам, именно сочетание технологий и мастерства украинских воинов является решающим на поле боя.
Напомним, что по данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 936 тысяч военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили более тысячи солдат. В то же время вчера, 15 апреля, украинские бойцы уничтожили:
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