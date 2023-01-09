Сховатись буде ніде. Зима сьогодні покаже "характер"

Сьогодні, 9 січня, в Україні буде вирувати різноманітна, притаманна зимі погода. Місцями буде і сніг, і дощ, і сильні пориви вітру
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
У західній частині місцями вдень дощ; на Закарпатті до 5° тепла, вдень 4-9° тепла.
"На решті території без опадів, лише у більшості північних і в центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями невеликий сніг", - додали синоптики;
Температура
вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Лівобережжі вдень 1-6° морозу.
Вітер
переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.
Як повідомлялось, сьогодні, 9 січня у більшості регіонів України очікується сильний вітер. Його пориви досягатимуть 15-20 м/с.
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