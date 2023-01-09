Спрятаться будет негде. Зима сегодня покажет "характер"

Сегодня, 9 января, в Украине будет бушевать разнообразная, присущая зиме погода. Местами будет и снег, и дождь, и сильные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
В западной части местами днем дождь; в Закарпатье до 5° тепла, днем 4-9° тепла.
"На остальной территории без осадков, только в большинстве северных и в центральных, Одесской и Николаевской областях местами небольшой снег", - добавили синоптики;
Температура
днем от 3° мороза до 2° тепла, на Левобережье днем 1-6° мороза.
Ветер
преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с.
Как сообщалось, сегодня, 9 января в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с.
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