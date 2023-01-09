Спрятаться будет негде. Зима сегодня покажет "характер"

Осадки

В западной части местами днем дождь; в Закарпатье до 5° тепла, днем 4-9° тепла.

"На остальной территории без осадков, только в большинстве северных и в центральных, Одесской и Николаевской областях местами небольшой снег", - добавили синоптики;

Температура

днем от 3° мороза до 2° тепла, на Левобережье днем 1-6° мороза.

Ветер

преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с.