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Сховатись буде ніде. Зима сьогодні покаже "характер"

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Україна, Понеділок 09 січня 2023 07:00
Сховатись буде ніде. Зима сьогодні покаже "характер" Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 січня, в Україні буде вирувати різноманітна, притаманна зимі погода. Місцями буде і сніг, і дощ, і сильні пориви вітру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

У західній частині місцями вдень дощ; на Закарпатті до 5° тепла, вдень 4-9° тепла.

"На решті території без опадів, лише у більшості північних і в центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями невеликий сніг", - додали синоптики;

Температура

вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Лівобережжі вдень 1-6° морозу.

Вітер

переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.

Як повідомлялось, сьогодні, 9 січня у більшості регіонів України очікується сильний вітер. Його пориви досягатимуть 15-20 м/с.

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