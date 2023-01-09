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Спрятаться будет негде. Зима сегодня покажет "характер"

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Украина, Понедельник 09 января 2023 07:00
Спрятаться будет негде. Зима сегодня покажет "характер" Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 9 января, в Украине будет бушевать разнообразная, присущая зиме погода. Местами будет и снег, и дождь, и сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

В западной части местами днем дождь; в Закарпатье до 5° тепла, днем 4-9° тепла.

"На остальной территории без осадков, только в большинстве северных и в центральных, Одесской и Николаевской областях местами небольшой снег", - добавили синоптики;

Температура

днем от 3° мороза до 2° тепла, на Левобережье днем 1-6° мороза.

Ветер

преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с.

Как сообщалось, сегодня, 9 января в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер. Его порывы будут достигать 15-20 м/с.

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