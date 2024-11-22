Шоу продовжується: Гвардіола та "Манчестер Сіті" співпрацюватимуть на нових умовах

"Містяни" погодили з 53-річним фахівцем продовження контракту до літа 2026 року з опцією пролонгації ще на сезон. Також новий договір не міститиме пункту про достроковий розрив у разі переведення команди до нижчого дивізіону через можливі санкції за фінансові порушення.

Вже нинішній сезон міг стати останнім для Гвардіоли у Манчестері – попередній контракт діяв до завершення кампанії 2025 року. Влітку фахівець туманно висловився про своє майбутнє в "Сіті", мовляв він "ближче до того, щоб піти, ніж залишитися". І що точно не має наміру тренувати "містян" ще вісім років.

Тепер, після підписання нової угоди, іспанець заявив про бажання виграти ще більше трофеїв з нинішньою командою. Характерно, що пролонгація контракту сталася після чотирьох поразок "Сіті" поспіль – такого з Гвардіолою в Англії ще не траплялось.

"Манчестер Сіті" так багато означає для мене. Це мій дев’ятий сезон тут; ми пережили так багато дивовижних моментів разом. У мене справді особливі почуття до цього футбольного клубу. Ось чому я такий щасливий залишитися ще на два сезони", – сказав тренер.

Гвардіола в "Манчестер Сіті": що відомо

Іспанський фахівець став головним тренером "Сіті" влітку 2016 року. За цей час він здобув з командою 18 трофеїв.

У сезоні 2022/23 "МС" переміг у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та Клубному чемпіонаті світу. В Англії Гвардіола на чолі "містян" завоював шість титулів чемпіона, останні чотири з яких – поспіль (2021-2024).

"Манчестер Сіті" також першим в історії Прем'єр-ліги сягнув позначки у 100 набраних очок в одному сезоні (2017/18). Жодному з англійських клубів не вдавалося виграти всі чотири основні трофеї в Англії – чемпіонат, Кубок, Кубок ліги і Суперкубок – до "Сіті" Гвардіоли в сезоні 2018/19.

Зараз манчестерський клуб посідає другу сходинку в АПЛ після 11 турів. У активі підопічних Гвардіоли — 23 очки, на п'ять менше, ніж у "Ліверпуля". У Лізі чемпіонів "Манчестер Сіті" – 10-й після чотирьох турів, а з розіграшу Кубка англійської ліги команди вилетіла у 1/8 фіналу від "Тоттенхема".