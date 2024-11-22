Шоу продолжается: Гвардиола и "Манчестер Сити" будут сотрудничать на новых условиях

"Горожане" согласовали с 53-летним специалистом продление контракта до лета 2026 года с опцией пролонгации еще на сезон. Также новый договор не будет содержать пункт о досрочном разрыве в случае перевода команды в низший дивизион из-за возможных санкций за финансовые нарушения.

Уже нынешний сезон мог стать последним для Гвардиолы в Манчестере – предыдущий контракт действовал до завершения кампании 2025 года. Летом специалист туманно высказался о своем будущем в "Сити", мол он "ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться". И что точно не намерен тренировать "горожан" еще восемь лет.

Теперь, после подписания нового соглашения, испанец заявил о желании выиграть еще больше трофеев с нынешней командой. Характерно, что пролонгация контракта состоялась после четырех поражений "Сити" подряд - такого с Гвардиолой в Англии еще не случалось.

"Манчестер Сити" так много значит для меня. Это мой девятый сезон здесь; мы пережили так много удивительных моментов вместе. У меня действительно особые чувства к этому футбольному клубу. Вот почему я так счастлив остаться еще на два сезона", – сказал тренер.

Гвардиола в "Манчестер Сити": что известно

Испанский специалист стал главным тренером "Сити" летом 2016 года. За это время он завоевал с командой 18 трофеев.

В сезоне 2022/23 "МС" победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира. В Англии Гвардиола во главе "горожан" завоевал шесть титулов чемпиона, последние четыре из которых - подряд (2021-2024).

"Манчестер Сити" также первым в истории Премьер-лиги достиг отметки в 100 набранных очков в одном сезоне (2017/18). Ни одному из английских клубов не удавалось выиграть все четыре основных трофея в Англии – чемпионат, Кубок, Кубок лиги и Суперкубок – до "Сити" Гвардиолы в сезоне 2018/19.

Сейчас манчестерский клуб занимает второе место в АПЛ после 11 туров. В активе подопечных Гвардиолы - 23 очка, на пять меньше, чем у "Ливерпуля". В Лиге чемпионов "Манчестер Сити" – 10-й после четырех туров, а из розыгрыша Кубка английской лиги команда вылетела в 1/8 финала от "Тоттенхэма".