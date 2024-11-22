Україна в плей-офф Ліги націй: хто потенційні суперники з натяком на принциповість

Національна команда України в п'ятницю дізнається опонента в боротьбі за путівку в Дивізіон A турніру. На чотири місця в еліті претендуватимуть 8 колективів.

"Синьо-жовті" були на межі. Перед фінальним туром у групі B1 підопічні Сергія Реброва йшли останніми та були головним кандидатом на виліт у Дивізіон C. Однак, перемога над збірною Албанії з паралельним успіхом Чехії дозволила Україні фінішувати другою.

Тепер головна команда позмагається за підвищення в класі. Суперником "синьо-жовтих" стане одна зі збірних, що фінішували третіми в квартетах елітного дивізіону. Отже, коло потенційних опонентів обмежене чотирма командами – Шотландією, Бельгією, Угорщиною і Сербією.

Жеребкування плей-офф відбудеться в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні 22 листопада. Ця стадія турніру складатиметься з двох матчів навесні 2025 року. Перші поєдинки заплановані на 20 березня, а матчі-відповіді – на 23 березня.

Збірна Шотландії

"Тартанова армія" пройшла схожий до "синьо-жовтих" шлях. У четвертому сезоні Ліги націй підопічні Стіва Кларка стартували навіть трохи гірше – з трьох поразок поспіль. Щоправда, щоразу шотландці поступалися з різницею на один м'яч. Від збірних Польщі (2:3) та Португалії (1:2) вирішальні голи пропускали в самісінькій кінцівці.

Зате на друге коло швидкоплинного турніру Шотландія перетворилася. Спершу команда Кларка в Глазго героїчно відстояла нульову нічию з португальцями. Далі ж дотиснула збірну Хорватії в більшості (1:0) та помстилася "Кадрі" своєю перемогою у доданий час (2:1). Як наслідок, шотландцям не вистачило бала для другого місця.

Найкращий бомбардир у Лізі націй 2024/25: Джон Макгінн і Скотт Мактоміней (по 2 м'ячі)

Статистика проти збірної України: 5 матчів (+2, =1, -2, м'ячі – 7:6).

Збірна Бельгії

А от "червоні дияволи" турнір провалили. У шести турах команда Доменіко Тедеско набрала ті ж 4 пункти, що й дебютант Дивізіону A – Ізраїль. Більше того, якби не безглузда червона картка Пеллегріні в першому матчі проти збірної Італії, то бельгійці фінішували би останніми. Хоча й стартували з перемоги над тими ж "блакитно-білими" (3:1).

Так, зі "золотого покоління" збірної Бельгії в команді залишилися одиниці. Однак, клас наявних виконавців навряд надто поступається, наприклад Італії, де в старті виходить хавбек нині скромного "Торіно" Річчі. "Червоні дияволи" виглядали кволо в обороні та атаці. Той же коефіцієнт очікуваних голів перевищив 1.00 у двох із шести поєдинків.

Найкращий бомбардир у Лізі націй 2024/25: Кевін Де Брюйне (2 м'ячі)

Статистика проти збірної України: 1 матч (+0, =1, -0, м'ячі – 0:0).

Збірна Угорщини

Непоганий другий сезон поспіль в елітній компанії видала дружина Марко Россі. Цього разу мадяри потрапили на двох грандів, тож без провалів не обійшлося. Якраз від сильніших національних команд збірна Угорщини двічі отримала повну торбу – Німеччина вдома забила п'ять м'ячів, а Нідерланди покарали угорців чотирма голами.

У решті поєдинків спадкоємці Пушкаша не програли жодного разу та взяли 6 очок. Зокрема, підопічні Россі не втримали перемогу над "ораньє" (1:1) та врятувалися з невмотивованою Бундестім. А за прикрі "нулі" з Боснією і Герцеговиною удома сповна реваншувалися на виїзді (2:0). Утім, цього забракло для фінішу другими. Та порятунок можливий.

Найкращий бомбардир у Лізі націй 2024/25: Домінік Собослай (3 м'ячі)

Статистика проти збірної України: 2 матчі (+2, =0, -0, м'ячі – 5:2).

Збірна Сербії

Парадокс, але в групі A4 балканці виявилися надто миролюбними. Команда Драгана Стойковіча звела внічию половину матчів. "Нульовку" проти збірної Іспанії на старті турніру можна занести в актив, а от у фінальному турі серби зобов'язані були перемагати конкурента за друге місце – Данію. "Білі орли" домінували (22 удари), але не забили.

Та такий результат, вочевидь, стеля цієї збірної Сербії. Балканська команда вже здолала шлях із Дивізіону C до еліти Ліги націй. Втриматися на цьому рівні буде досягненням, а виліт назад у Дивізіон B не стане сенсацією. Підопічні Стойковіча, як і багато інших міцних збірних, мають дилему – бути рибою у воді другого ешелону чи "мальком" у першому.

Найкращий бомбардир у Лізі націй 2024/25: Алєксандар Мітровіч і Алекса Терзіч (по 1 м'ячу)

Статистика проти збірної України: 5 матчів (+0, =1, -4, м'ячі – 2:12).

Збірна України здатна конкурувати з усіма чотирма потенційними суперниками. Так, Бельгія – найгучнішний з можливих опонентів. Однак, під керівництвом Тедеско "червоні дияволи" більше нагадують дияволят. Протистояння команд у вирішальному турі групового етапу Євро-2024 стало цьому підтвердженням. "Синьо-жовтим" лише трохи забракло фарту, щоб припнути довгого язика Де Брюйне.

Відразу два з чотирьох суперників миттєво отримають тавро принципового з причин не зовсім спортивних. Історія протистоянь зі Сербією автоматично плекає сподівання побачити протистояння з "білими орлами". Тамтешня федерація вже й хмизу до вогню підкинула, написавши кляузу в УЄФА щодо поведінки українських фанатів. Уболівальники лишень поєднали братні російський та сербський прапори, а функціонери вже й образилися.

Тим часом непрості політичні взаємини зроблять гарячим і гіпотетичний плей-офф проти Угорщини. Тамтешня збірна – особлива в історії "синьо-жовтих". Саме проти угорців національна команда України зіграла перший поєдинок в історії. Тоді українська збірна поступилася в Ужгороді, а згодом програла й спаринг на виїзді. З тих пір турнірні шляхи команд не перетиналися, тож узяти реванш зараз було би епічно.

Нарешті збірна Шотландії – найнезручніший суперник для команди Реброва. Саме "Тартанову армію" Україна пропустила вперед у попередньому розіграші Ліги націй, не забивши в обох матчах і зазнавши розгрому (0:3) у вирішальному поєдинку. Перемога ж у плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 тішила до моменту поразки збірній Уельсу. Українській збірній завжди важко проти британських команд, тож такого жеребу хочеться уникнути...