ua en ru
Пт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Німеччині чоловік скинув хлопчика з мосту за українську мову: розпочато розслідування

П'ятниця 01 вересня 2023 20:26
UA EN RU
У Німеччині чоловік скинув хлопчика з мосту за українську мову: розпочато розслідування Ілюстративне фото: У Німеччині чоловік скинув хлопчика з мосту за українську мову (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У німецькому місті Айнбек у Нижній Саксонії невідомий чоловік напав на хлопчика за українську мову. Прокуратура розслідує справу як замах на вбивство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

Група дітей з України перебували на мосту в містечку. Чоловік нібито поскаржився російською мовою, що діти говорять українською. Він зажадав, щоб вони говорили російською.

За даними слідства, чоловік також заявив, "що Україна почала війну".

Після цього чоловік смикнув за волосся дівчинку з групи. Потім він схопив десятирічного хлопчика і перекинув його через поручні мосту.

За словами представника прокуратури, хлопчик спочатку вдарився об залізні балки, встановлені під поручнями на висоті мосту. Хлопчик отримав травми голови та стопи.

Після цього хлопчик упав між залізними балками в канал. Коли десятирічний хлопчик лежав там, злочинець, імовірно, кинув у нього скляну пляшку. Пляшка влучила хлопчикові в праве плече. Потім чоловік утік.

Після інциденту діти попередили батьків. За словами представника прокуратури, хлопчик не зазнав серйозних травм. Йому було надано медичну допомогу в лікарні, після чого його відпустили.

Зараз чоловіка оголошено в розшук. На вигляд зловмиснику від 40 до 45 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Тарифи, пенсії, скорочення виплат та святкові дати: що зміниться з 1 вересня
Тарифи, пенсії, скорочення виплат та святкові дати: що зміниться з 1 вересня
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони