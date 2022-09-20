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Шотландія – Україна: збірні вшанують Єлизавету ІІ перед матчем Ліги націй

Фото: Збірна України перед попереднім матчем із Шотландією (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Збірні Шотландії та України віддадуть шану померлій британській королеві Єлизаветі ІІ перед стартовим свистком перенесеного матчу 1-го туру Ліги націй 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter британців.

Матч Шотландія – Україна відбудеться 21 вересня у Глазго. Поєдинок прийме стадіон "Гемпден Парк". Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

Суперники та вболівальники на трибунах вшанують Єлизавету ІІ перед матчем. До стартового свистка пройде хвилина аплодисментів на честь британської королеви, яка пішла з життя 8 вересня у шотландському замку Балморал.

Відхід у вічність монарха раніше змусив Прем'єр-лігу та інші професіональні дивізіони Англії та Шотландії перенести всі заплановані на 9-12 вересня матчі на знак жалоби. Низка поєдинків минулого тижня теж була скасована з міркувань безпеки під час церемонії прощання з королевою.

Раніше УАФ оголосила про трансляцію трьох матчів Ліги націй в ефірі національного телемарафону "Єдині новини". Окрім того, поєдинки "синьо-жовтих" показуватиме офіційний YouTube-канал асоціації.

До слова, президент УАФ Павелко анонсував відсторонення збірної Росії від Євро-2024.

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