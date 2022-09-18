Где смотреть матчи сборной Украины в Лиге наций. УАФ объявила неожиданного транслятора

Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook функционера .

Сборная Украины проведет 3 матча в Лиге наций в сентябре. Все поединки в прямом эфире будет транслировать телеканал ICTV. Кроме того, УАФ запланировала показ на YouTube-канале организации.

Вопрос о трансляции сентябрьских матчей "сине-желтых" возник из-за прекращения деятельности "Медиа Группы Украина". Именно ей принадлежали права на показ Лиги наций и всех поединков национальной команды.

На следующей неделе национальная команда улетит в Глазго, где 21 сентября встретится со сборной Шотландии. Далее украинская сборная окажется в Ереване в противостоянии с Арменией (24 сентября). Наконец-то 27 сентября украинцы примут Шотландию в Кракове.

Накануне сборная Украины лишилась еще одного легионера на сентябрьские поединки. Повреждение оставило вне игры на несколько недель защитника "Брюгге" Эдуарда Соболя. Ранее "сине-желтые" из-за травм потеряли Бущана, Зинченко и Шапаренко.