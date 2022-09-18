Шотландия – Украина: УЕФА определился с арбитром матча Лиги наций

Матч Шотландия – Украина состоится 21 сентября в Глазго. Поединок примет стадион "Хэмпден Парк". Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

40-летний Маурицио Мариани будет обслуживать поединок между национальными командами. Ему помогут лайнсмены-соотечественники - Даниэле Биндони и Альберто Теджони. Четвертый рефери – Микаэль Фаббри.

Пути Мариани никогда не пересекались ни со сборной Украины, ни с украинскими клубами. На этой неделе арбитр отсудил матч группового этапа Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и РБ "Лейпциг" (2:0) и показал всего 4 желтых карточки.

Накануне сборная Украины лишилась еще одного легионера на сентябрьские поединки. Повреждение оставило вне игры на несколько недель защитника "Брюгге" Эдуарда Соболя. Ранее "сине-желтые" из-за травм потеряли Бущана, Зинченко и Шапаренко.