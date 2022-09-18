Шотландія – Україна: УЄФА визначився з арбітром матчу Ліги націй

Матч Шотландія – Україна відбудеться 21 вересня у Глазго. Поєдинок прийме стадіон "Хемпден Парк". Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

40-річний Мауріціо Маріані обслуговуватиме поєдинок між національними командами. Йому допоможуть лайнсмени-співвітчизники – Даніеле Біндоні та Альберто Теджоні. Четвертий рефері – Мікаель Фаббрі.

Шляхи Маріані ще ніколи не перетиналися ані зі збірною України, ані з українськими клубами. Цього тижня арбітр відсудив матч групового етапу Ліги чемпіонів між мадридським "Реалом" і РБ "Лейпциг" (2:0) та показав усього 4 жовті картки.

Напередодні збірна України втратила ще одного легіонера на вересневі поєдинки. Ушкодження залишило поза грою на кілька тижнів оборонця "Брюгге" Едуарда Соболя. Раніше "синьо-жовті" через травми втратили Бущана, Зінченка та Шапаренка.