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Шотландія – Україна: УЄФА визначився з арбітром матчу Ліги націй

Фото: Україна та Шотландія влітку боролися за путівку на ЧС-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перенесений матч 1-го туру Ліги націй УЄФА 2022/23 між збірними Шотландії та України розсудить бригада арбітрів із Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч Шотландія – Україна відбудеться 21 вересня у Глазго. Поєдинок прийме стадіон "Хемпден Парк". Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

40-річний Мауріціо Маріані обслуговуватиме поєдинок між національними командами. Йому допоможуть лайнсмени-співвітчизники – Даніеле Біндоні та Альберто Теджоні. Четвертий рефері – Мікаель Фаббрі.

Шляхи Маріані ще ніколи не перетиналися ані зі збірною України, ані з українськими клубами. Цього тижня арбітр відсудив матч групового етапу Ліги чемпіонів між мадридським "Реалом" і РБ "Лейпциг" (2:0) та показав усього 4 жовті картки.

Напередодні збірна України втратила ще одного легіонера на вересневі поєдинки. Ушкодження залишило поза грою на кілька тижнів оборонця "Брюгге" Едуарда Соболя. Раніше "синьо-жовті" через травми втратили Бущана, Зінченка та Шапаренка.

До слова, футбольна збірна України зберегла місце в топ-30 рейтингу ФІФА.

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