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Сборная Украины потеряла еще одного легионера на сентябрьские матчи Лиги наций

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Варшава, Воскресенье 18 сентября 2022 11:05
Сборная Украины потеряла еще одного легионера на сентябрьские матчи Лиги наций Фото: Эдуард Соболь (третий справа) в лагере национальной команды (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Защитник бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь пополнил лазарет сборной Украины перед сентябрьским циклом матчей Лиги наций УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

27-летний украинец не приедет в лагерь национальной команды в Варшаве. Защитник из-за травмы не сможет помочь "сине-желтым" в двух поединках с шотландцами и встрече со сборной Армении.

Соболь получил повреждение в Бельгии. Во время тренировки "Брюгге" он травмировал приводную мышцу. Ориентировочный срок восстановления украинского защитника – две недели, так что возвращения на поле следует ожидать уже после международной паузы.

Ранее из заявки сборной Украины выбыл другой легионер – хавбек лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Универсал "канониров" получил повреждение икроножной мышцы. Также из-за травм не помогут национальной команде "динамовцы" Бущан и Шапаренко.

На следующей неделе национальная команда улетит в Глазго, где 21 сентября встретится со сборной Шотландии. Далее украинская сборная окажется в Ереване в противостоянии с Арменией (24 сентября). Наконец-то 27 сентября украинцы примут Шотландию в Кракове.

К слову, футбольная сборная Украины сохранила место в топ-30 рейтинге ФИФА.

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