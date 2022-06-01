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Шотландия – Украина: где смотреть матч плей-офф квалификации к ЧМ-2022

Фото: Сборная Украины на "Хэмпден Парк" в Глазго (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Телетрансляция полуфинала плей-офф отбора к чемпионату мира-2022 между шотландской и украинской сборными будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Шотландия – Украина состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало поединка в 21:45 по Киеву.

В цифровом вещании T2 матч можно будет посмотреть на телеканале "Индиго". Трансляция начнется в 21:35. Также поединок покажет канал "Футбол 1" начиная с той же поры. Предшествовать трансляции будет студия "Главная команда". Старт в 20:30.

Также матч Шотландия – Украина можно посмотреть на платформе OLL.TV. Прямые трансляции поединков "сине-желтых" доступны в пакете Ultra oll inclusive.

Победитель противостояния Шотландии и Украины выйдет в финал плей-офф квалификации на Мундиаль. Там своего соперника в борьбе за последнюю путевку на чемпионат мира в Катаре ждет сборная Уэльса.

Напомним, что ранее подготовили анонс поединка Шотландии и Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

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