Шотландия – Украина: где смотреть матч плей-офф квалификации к ЧМ-2022

Матч Шотландия – Украина состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало поединка в 21:45 по Киеву.

В цифровом вещании T2 матч можно будет посмотреть на телеканале "Индиго". Трансляция начнется в 21:35. Также поединок покажет канал "Футбол 1" начиная с той же поры. Предшествовать трансляции будет студия "Главная команда". Старт в 20:30.

Также матч Шотландия – Украина можно посмотреть на платформе OLL.TV. Прямые трансляции поединков "сине-желтых" доступны в пакете Ultra oll inclusive.

Победитель противостояния Шотландии и Украины выйдет в финал плей-офф квалификации на Мундиаль. Там своего соперника в борьбе за последнюю путевку на чемпионат мира в Катаре ждет сборная Уэльса.