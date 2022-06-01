Шотландия – Украина: прогноз на матч плей-офф квалификации к ЧМ-2022

Матч Шотландия – Украина состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало поединка в 21:45 по Киеву.

Британцы из конторы William Hill считают шотландцев фаворитами противостояния. Поставить на победу "Тартановой армии" можно с коэффициентом 2,30. В свою очередь вероятность успеха команды Александра Петракова оценили кэфом 3,30. На ничью в основное время можно поставить с баллом 2,90.

Что касается специальных ставок, то любители пощекотать нервы могут заложиться на то, что Андрей Ярмоленко станет автором первого забитого мяча с коэффициентом 11,00. Солидный кэф и на голы сборной Украины в обоих таймах – 6,50.

Специалисты из австрийской Bwin предложили идентичные коэффициенты на победы Шотландии и Украины – 2,30 и 3,30 соответственно. Тем временем ничья им кажется менее вероятной. На нее можно сделать ставку с кэфом 3,10.

На минимальную победу "сине-желтых" можно поставить с высоким коэффициентом 7,75. А итоговый результат 1:2 в пользу сборной Украины увеличит выигрыш в 12 раз.

Победитель противостояния Шотландии и Украины выйдет в финал плей-офф квалификации на Мундиаль. Там своего соперника в борьбе за последнюю путевку на чемпионат мира в Катаре ждет сборная Уэльса.