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Шотландія – Україна: прогноз на матч плей-офф кваліфікації до ЧС-2022

Фото: Збірна України не переконала букмекерів (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

У півфіналі плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна Шотландії прийме національну команду України.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Шотландія – Україна відбудеться в Глазго на стадіоні "Гемпден Парк". Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

Британці з контори William Hill вважають шотландців фаворитами протистояння. Поставити на перемогу "Тартанової армії" можна з коефіцієнтом 2,30. Натомість імовірність успіху команди Олександра Петракова оцінили кефом 3,30. На нічию в основний час можна поставити з балом 2,90.

Щодо спеціальних ставок, то любителі полоскотати нерви можуть закластися на те, що Андрій Ярмоленко стане автором першого забитого м'яча з коефіцієнтом 11,00. Солідний кеф і на голи збірної України в обох таймах – 6,50.

Натомість фахівці з австрійської Bwin запропонували ідентичні коефіцієнти на перемоги Шотландії та України – 2,30 і 3,30 відповідно. Тим часом нічия їм видається менш вірогідною. На неї можна зробити ставку з кефом 3,10.

На мінімальну перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з високим коефіцієнтом 7,75. А підсумковий результат 1:2 на користь збірної України збільшить виграш у 12 разів.

Переможець протистояння Шотландії та України вийде у фінал плей-офф кваліфікації на Мундіаль. Там свого суперника в боротьбі за останню путівку на чемпіонат світу в Катарі чекає збірна Уельсу.

Нагадаємо, раніше підготували анонс поєдинку Шотландії та України у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

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