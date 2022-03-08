UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шотландия – Украина: матч плей-офф квалификации к ЧМ-2022 перенесли

Автор: Антон Федорцив

УЕФА и ФИФА пошли навстречу Украинской ассоциации футбола и перенесли поединок отбора к чемпионату мира-2022 между сборными Шотландии и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport.

Матч полуфинала плей-офф квалификации к Мундиалю в Катаре 24 марта не состоится. Организаторы определяют новую дату поединка.

Скорее всего, встреча Шотландия – Украина состоится в июне. Именно на первый месяц лета УЕФА запланировало международное окно для поединков в Лиге наций.

Из-за вторжения России футбольный чемпионат Украины не вышел из зимней паузы. Большинство исполнителей национальной команды выступают в родном первенстве. Шотландская футбольная ассоциация в таких условиях поддержала предложение перенести матч.

К слову, ФИФА сознательно медлит с дисквалификацией России из квалификации к ЧМ-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧМ-2022Футбол