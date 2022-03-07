ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ФИФА разработала скандальную схему по избежанию дисквалификации России, – польские СМИ

Новина українською →
Цюрих, Понедельник 07 марта 2022 15:31
ФИФА разработала скандальную схему по избежанию дисквалификации России, – польские СМИ Фото: Джанни Инфантино и Владимир Путин (AP)
Автор: Антон Федорцив

Польская пресса убеждена, что ФИФА сознательно до сих пор не дисквалифицировала Россию из плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia.pl.

ФИФА еще не приняла решение относительно матча Россия – Польша в плей-офф квалификации к ЧМ-2022, который должен был состояться 24 марта. Хотя международная федерация формально отстранила Российский футбольный союз, но находится в поисках выгодного для себя и российской сборной решения.

Одна из идей функционеров – перенос поединка на июнь. Тем временем Польский футбольный союз (ПФС) направил в ФИФА уже три письма, в которых заявил нежелание играть против сборной России из-за вторжения РФ в Украину. Также отказались от потенциальной встречи с россиянами сборные Чехии и Швеции.

"Эта идея просто ужасна. Вместо мощного наказания россиян за устроенную в Украине настоящую бойню, ФИФА избегает действий. Мы даже не можем представить себе, что к июню кто-то забудет все эти военные преступления в Украине. Мы считаем, что если ФИФА официально отстранила Россию, то должна быть последовательной и в этом решении", – заявил анонимный собеседник в ПФС.

Напомним, что на прошлой неделе Формула-1 окончательно разорвала контракт на проведение Гран-при России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФИФА ЧМ-2022 Футбол
NEWS
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать