Шотландія – Україна: матч плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 перенесли

УЄФА та ФІФА пішли назустріч Українській асоціації футболу та перенесла поєдинок відбору до чемпіонату світу-2022 між збірними Шотландії та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport .

Матч півфіналу плей-офф кваліфікації до Мундіалю в Катарі 24 березня не відбудеться. Наразі організатори визначають нову дату поєдинку.

Найімовірніше, зустріч Шотландія – Україна відбудеться у червні. Саме на перший місяць літа УЄФА запланував міжнародне вікно для поєдинків у Лізі націй.

Через вторгнення Росії футбольний чемпіонат України не вийшов із зимової паузи. Більшість виконавців національної команди виступають у рідній першості. Шотландська футбольна асоціація у таких умовах підтримала пропозицію перенести матч.