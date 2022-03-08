ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шотландия – Украина: матч плей-офф квалификации к ЧМ-2022 перенесли

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 13:12
Шотландия – Украина: матч плей-офф квалификации к ЧМ-2022 перенесли Фото: Сборная Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

УЕФА и ФИФА пошли навстречу Украинской ассоциации футбола и перенесли поединок отбора к чемпионату мира-2022 между сборными Шотландии и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport.

Матч полуфинала плей-офф квалификации к Мундиалю в Катаре 24 марта не состоится. Организаторы определяют новую дату поединка.

Скорее всего, встреча Шотландия – Украина состоится в июне. Именно на первый месяц лета УЕФА запланировало международное окно для поединков в Лиге наций.

Из-за вторжения России футбольный чемпионат Украины не вышел из зимней паузы. Большинство исполнителей национальной команды выступают в родном первенстве. Шотландская футбольная ассоциация в таких условиях поддержала предложение перенести матч.

К слову, ФИФА сознательно медлит с дисквалификацией России из квалификации к ЧМ-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧМ-2022 Футбол
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать