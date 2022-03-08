Шотландия – Украина: матч плей-офф квалификации к ЧМ-2022 перенесли

УЕФА и ФИФА пошли навстречу Украинской ассоциации футбола и перенесли поединок отбора к чемпионату мира-2022 между сборными Шотландии и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport .

Матч полуфинала плей-офф квалификации к Мундиалю в Катаре 24 марта не состоится. Организаторы определяют новую дату поединка.

Скорее всего, встреча Шотландия – Украина состоится в июне. Именно на первый месяц лета УЕФА запланировало международное окно для поединков в Лиге наций.

Из-за вторжения России футбольный чемпионат Украины не вышел из зимней паузы. Большинство исполнителей национальной команды выступают в родном первенстве. Шотландская футбольная ассоциация в таких условиях поддержала предложение перенести матч.