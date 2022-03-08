ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шотландія – Україна: матч плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 перенесли

Новость на русском →
Вівторок 08 березня 2022 13:12
Шотландія – Україна: матч плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 перенесли Фото: Збірна України (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

УЄФА та ФІФА пішли назустріч Українській асоціації футболу та перенесла поєдинок відбору до чемпіонату світу-2022 між збірними Шотландії та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport.

Матч півфіналу плей-офф кваліфікації до Мундіалю в Катарі 24 березня не відбудеться. Наразі організатори визначають нову дату поєдинку.

Найімовірніше, зустріч Шотландія – Україна відбудеться у червні. Саме на перший місяць літа УЄФА запланував міжнародне вікно для поєдинків у Лізі націй.

Через вторгнення Росії футбольний чемпіонат України не вийшов із зимової паузи. Більшість виконавців національної команди виступають у рідній першості. Шотландська футбольна асоціація у таких умовах підтримала пропозицію перенести матч.

До слова, ФІФА свідомо зволікає з дискваліфікацією Росії з кваліфікації до ЧС-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧМ-2022 Футбол
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати