Шотландия – Украина: команда Петракова потеряла нападающего на матч плей-офф за выход на ЧМ-2022

Форвард клуба "Днепр-1" и сборной Украины Артем Довбик получил травму и пропустит ближайшие матчи сборной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт СК "Днепр-1".

Артем получил травму во время занятий в тренажерном зале. После медицинского обследования срок его восстановления оценивается в 5-6 недель.

Таким образом Довбик не поможет национальной сборной Украины в матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 24 марта.