Шотландия – Украина: команда Петракова потеряла нападающего на матч плей-офф за выход на ЧМ-2022

Форвард клуба "Днепр-1" и сборной Украины Артем Довбик получил травму и пропустит ближайшие матчи сборной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт СК "Днепр-1".
Артем получил травму во время занятий в тренажерном зале. После медицинского обследования срок его восстановления оценивается в 5-6 недель.
Таким образом Довбик не поможет национальной сборной Украины в матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 24 марта.
К слову, форвард сборной Украины Роман Яремчук был в шаге от серьезных проблем со зрением.
Добавим, что "Аякс" выплатит 7,85 миллиона евро своему бывшему игроку.
Напомним, что бывший игрок "Динамо" Николай Морозюк перешел в "Черноморец".