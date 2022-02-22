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Шотландия – Украина: команда Петракова потеряла нападающего на матч плей-офф за выход на ЧМ-2022

Автор: Андрей Вырва

Форвард клуба "Днепр-1" и сборной Украины Артем Довбик получил травму и пропустит ближайшие матчи сборной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт СК "Днепр-1".

Артем получил травму во время занятий в тренажерном зале. После медицинского обследования срок его восстановления оценивается в 5-6 недель.

Таким образом Довбик не поможет национальной сборной Украины в матче плей-офф за выход на ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 24 марта.

К слову, форвард сборной Украины Роман Яремчук был в шаге от серьезных проблем со зрением.

Добавим, что "Аякс" выплатит 7,85 миллиона евро своему бывшему игроку.

Напомним, что бывший игрок "Динамо" Николай Морозюк перешел в "Черноморец".

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