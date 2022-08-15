Шотландия сделает бесплатными средства интимной гигиены для женщин
Шотландия станет первой страной в мире, которая бесплатно будет предоставлять женщинам прокладки и тампоны. Средства интимной гигиены можно будет получить в местных органах власти и образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Так, 15 августа откроется более 1000 пунктов с бесплатными средствами женской гигиены. Их можно будет найти через специальное приложение "PickupMyPeriod".
"Предоставление доступа к средствам личной женской гигиены является основополагающим для равенства и достоинства и устраняет финансовые препятствия для доступа к ним. Мы гордимся тем, что являемся первым национальным правительством в мире, которое приняло такие меры", - отметила министр соцсправедливости Шона Робисон.
К слову, в Шотландии раньше школы, колледжи и университеты должны были бесплатно размещать в туалетах средства гигиены для женщин. Теперь закон обязывает обеспечить бесплатный доступ к средствам интимной гигиены любому.
Напомним, в Шотландии одобрили решение ввести COVID-паспорта. Уже с 1 октября, чтобы посещать ночные клубы или массовые мероприятия, необходимо будет иметь с собой документ.