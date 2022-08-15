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Шотландія зробить безкоштовними засоби інтимної гігієни для жінок

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Шотландія, Понеділок 15 серпня 2022 03:21
Шотландія зробить безкоштовними засоби інтимної гігієни для жінок Фото: Шотландія зробить безкоштовними засоби інтимної гігієни для жінок (freepik)
Автор: Олег Васьків

Шотландія стане першою країною у світі, яка безкоштовно надаватиме жінкам прокладки та тампони. Засоби інтимної гігієни можна буде отримати у місцевих органах влади й освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, 15 серпня відкриється понад 1000 пунктів із безкоштовними засобами жіночої гігієни. Їх можна буде знайти через спеціальний додаток "PickupMyPeriod".

"Надання доступу до засобів особистої жіночої гігієни є основоположним для рівності та гідності та усуває фінансові перешкоди для доступу до них. Ми пишаємося тим, що є першим національним урядом у світі, який вжив таких заходів", - зазначила міністерка соцсправедливості Шона Робісон.

До слова, у Шотландії раніше школи, коледжі та університети повинні були безкоштовно розміщувати у туалетах засоби гігієни для жінок. Тепер закон зобов'язує забезпечити безплатний доступ до засобів інтимної гігієни будь-кому.

Нагадаємо, в Шотландії схвалили рішення запровадити COVID-паспорти. Вже з 1 жовтня, аби відвідувати нічні клуби або масові заходи, необхідно буде мати з собою документ.

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