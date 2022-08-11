Шотландия может привлечь армию для размещения украинских беженцев

В издании отмечается, что региональная программа "суперспонсорства" охвачена хаосом.

Лондон и Эдинбург ведут переговоры по поводу помощи со стороны армии. О чем конкретно идет речь, пока не известно. В минобороны страны нет достаточного места в казармах в Шотландии. Возможно, военные будут помогать с временным обустройством лагерей для беженцев.

Также издание пишет, что рассматривается возможность аренды лайнера для украинцев, который будет стоять на реке Клайд. Ранее это идея подверглась критики.

По информации газеты, часть кают, а всего их 379, не имеют окон.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы ехали в Шотландию, рассчитывая на введенный властями механизм приема, который предусматривал предоставление жилья от частных владельцев в обмен на деньги от правительства.

Однако правительству страны пришлось остановить действие этого механизма из-за брака годного свободного жилья.

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