Шотландія може залучити армію для розміщення українських біженців

У виданні зазначається, що регіональна програма "суперспонсорства" охоплена хаосом.

Лондон і Единбург ведуть переговори з приводу допомоги з боку армії. Про що конкретно йде мова, поки не відомо. У міноборони країни немає достатнього місця в казармах в Шотландії. Можливо, військові допомагатимуть з тимчасовим облаштуванням таборів для біженців.

Також видання пише, що розглядається можливість оренди лайнера для українців, який буде стояти на річці Клайд. Раніше це ідея піддалася критики.

За інформацією газети, частина кают, а всього їх 379, не мають вікон.

Раніше повідомлялося, що українські біженці їхали до Шотландії, розраховуючи на введений владою механізм прийняття, який передбачав надання житла від приватних власників в обмін на гроші від уряду.

Однак уряду країни довелося зупинити дію цього механізму через брак придатного вільного житла.

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