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Шотландия планирует выйти из состава Британии в 2023 году. Снова проведет референдум

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Понедельник 29 ноября 2021 18:15
Шотландия планирует выйти из состава Британии в 2023 году. Снова проведет референдум Фото: Шотландия планирует выйти из состава Британии в 2023 году (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что страна проведет референдум о выходе из состава Британии уже в 2023 году. Последняя компания за независимость была приостановлена из-за пандемии коронавируса и возобновится уже в 2022 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

"В течение следующего года я инициирую процесс, необходимый для проведения референдума до конца 2023 года", - заявила Стерджен.

Также первый министр отметила, что ее партия представит новые аргументы в пользу независимости. Между тем большинство избирателей считает, что стране лучше остаться в составе Британии. Однако, Шотландская национальная партия убеждена в том, что выход Соединенного Королевства из ЕС - радикально изменил политический и экономический ландшафт.

Отмечается, что во время референдума в 2016 году, 52% британских избирателей поддержали выход из ЕС, когда 62% шотландцев голосовали против. Стерджен утверждает, что тогда Шотландию вывели из Союза против ее воли.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что в 2020 году Шотландия планировала провести референдум о выходе из состава Британии. В то время выборы планировали провести в мае 2021 года.

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