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Шотландія планує вийти зі складу Британії в 2023 році. Знову проведе референдум

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Понеділок 29 листопада 2021 18:15
Шотландія планує вийти зі складу Британії в 2023 році. Знову проведе референдум Фото: Шотландія планує вийти зі складу Британії в 2023 році (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що країна проведе референдум про вихід зі складу Британії вже у 2023 році. Остання компанія за незалежність була призупинена через пандемію коронавірусу й відновиться вже у 2022 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.

"Протягом наступного року я ініціюю процес, необхідний для проведення референдуму до кінця 2023 року", - заявила Стерджен.

Також перший міністр відзначила, що її партія представить нові аргументи на користь незалежності. Тим часом більшість виборців вважає, що країні ліпше залишитись у складі Британії. Однак, Шотландська національна партія переконана у тому, що вихід Сполученого Королівства з ЄС - радикально змінив політичний та економічний ландшафт.

Зазначається, що під час референдуму у 2016 році, 52% британських виборців підтримали вихід із ЄС, коли 62% шотландців голосували проти. Стерджен стверджує, що тоді Шотландію вивели з Союзу проти її волі.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що у 2020 році Шотландія планувала провести референдум про вихід зі складу Британії. Того часу вибори планували провести у травні 2021 року.

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