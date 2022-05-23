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Шотландия объявила состав на матч со сборной Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2022

Фото: Сборная Шотландии (scottishfa.co.uk)
Автор: Антон Федорцив

Расширенный список исполнителей сборной Шотландии на поединок плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 против Украины обнародовал главный тренер Стив Кларк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter сборной.

Тренерский штаб "Тартановой армии" вызвал в национальную команду 28 футболистов. Они будут готовиться к матчам плей-офф отбора на Мундиаль и поединкам в Лиге наций.

Вратари: Кларк, Гордон, Келли, Маршалл

Защитники: Купер, Хенли, Хендри, Хики, Маккенна, О'Доннелл, Паттерсон, Рейстон, Робертсон, Суттер, Тейлор

Полузащитники: Армстронг, Фергюсон, Гилмор, Джек, Макгинн, Макгрегор, Мактоминай, Тернбулл

Нападающие: Адамс, Браун, Кристи, Дайкс, Стюарт

Полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго. Победитель этой пары 5 июня сразится за последнюю путевку в Катар со сборной Уэльса.

Затем шотландцев ждут матчи Лиги наций. 8 июня подопечные Кларка примут Армению, 11 июня сыграют на выезде против Ирландии, а 14 июня встретятся с армянами в Ереване.

Напомним, что украинец Зинченко помог "Манчестер Сити" завоевать чемпионский титул АПЛ.

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