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Шотландія оголосила склад на матч зі збірною України в плей-офф відбору до ЧС-2022

Фото: Збірна Шотландії (scottishfa.co.uk)
Автор: Антон Федорців

Розширений перелік виконавців збірної Шотландії на поєдинок плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти України оприлюднив головний тренер Стів Кларк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter збірної.

Тренерський штаб "Тартанової армії" викликав до національної команди 28 футболістів. Вони готуватимуться до матчів плей-офф відбору на Мундіаль і поєдинків у Лізі націй.

Воротарі: Кларк, Гордон, Келлі, Маршалл

Захисники: Купер, Хенлі, Хендрі, Хікі, Маккенна, О'Доннелл, Паттерсон, Рейстон, Робертсон, Суттер, Тейлор

Півзахисники: Армстронг, Фергюсон, Гілмор, Джек, Макгінн, Макгрегор, Мактоміней, Тернбулл

Нападники: Адамс, Браун, Крісті, Дайкс, Стюарт

Півфінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 Шотландія – Україна відбудеться 1 червня в Глазго. Переможець цієї пари 5 червня побореться за останню путівку в Катар зі збірною Уельсу.

Потім на шотландців чекають матчі Ліги націй. 8 червня підопічні Кларка приймуть Вірменію, 11 червня зіграють на виїзді проти Ірландії, а 14 червня зустрінуться з вірменами в Єревані.

Нагадаємо, що українець Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" здобути чемпіонський титул АПЛ.

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