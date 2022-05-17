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Шотландия будет стремиться вступить в НАТО, - первый министр

Новина українською →
Эдинбург, Вторник 17 мая 2022 10:40
Шотландия будет стремиться вступить в НАТО, - первый министр Фото: первый министр Шотландии Никола Стерджен (flickr.com/scottcampbellphotography)
Автор: Валерия Полищук

Шотландия, сразу после обретения независимости, намерена вступить в Североатлантический альянс. Членство в НАТО будет краеугольным камнем политики независимой Шотландии в сфере безопасности.

Об этом заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

"Партия, которую я возглавляю - Шотландская национальная партия, - определила в 2012 году… что, если Шотландия станет независимой, она будет добиваться вступления в НАТО", - заявила она.

По словам первого премьера, война России против Украины показала, что вступление в НАТО является абсолютно правильной позицией.

"Нет сомнения, что события последних трех месяцев укрепили мою уверенность в том, что эта позиция является абсолютно правильной и существенной. Сегодня я еще более твердо убежден в том, что в сочетании с прочными отношениями с Соединенным Королевством членство в Европейском союзе и членство в НАТО станут краеугольными камнями политики безопасности независимой Шотландии", - добавила Стерджен.

Напомним, Финляндия и Швеция ранее заявили о намерении вступить в Североатлантический альянс. Однако Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

Добавим также, что Анкара выдвинула требование, в случае выполнения которого Турция разблокирует процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.

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