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В Шотландии тысячи людей вышли на марш за независимость

Новости » Общество    05.10.2019 - 20:55
В Шотландии тысячи людей вышли на марш за независимость
Фото: марш в Шотландии (twitter.com/ScotNational/)

По данным депутата, на марш вышли 250 тысяч человек

В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 субботу, на "марш за независимость" вышли тысячи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Какой день! 250 000 с нами маршируют за независимость", - написала в своем Twitter депутат парламента от Национальной партии Шотландии Джоанна Черри.

Кроме того, глава правительства Шотландии Никола Стерджен высказала в Twitter поддержку участникам марша. Обращаясь к участникам, она написала: "У вас отличный день. И не сомневайтесь - независимость грядет".

В минувшую среду Стерджен обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что он намерен осуществить выход из ЕС без соглашения, что противоречит волеизъявлению шотландских избирателей. Стерджен заявила, что в ближайшие два года проведет еще один референдум о независимости Шотландии.

Напомним, жители Великобритании считают целесообразным проведение референдумов о независимости Шотландии и Северной Ирландии после Brexit.

Так, согласно данным социологического опроса, за проведение референдума в Шотландии выступили 45% британцев, в то время как против него были 30% опрошенных. Если исключить из опроса пункт "не знаю", то перевес в сторону сторонников референдума становится больше - 60% на 40%.

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