В Шотландии планируют провести новый референдум о независимости

В Шотландии в 2020 году может состояться повторный референдум о выходе из состава Соединенного Королевства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого министра правительства Шотландии Николы Стерджен в интервью газете Die Welt.

Как сообщила Стерджен, власти Шотландии планируют добиться проведения повторного референдума в 2020 году.

"Да, уже в следующем году. Опросы показывают, что шотландцы хотят получить независимость", - заявила политик.

Также она отметила, что в настоящее время Шотландская национальная партия сможет заручиться поддержкой Европейского союза в вопросе независимости от Британии.

"Во-первых, Brexit помог понять, почему мы хотим независимости. Во-вторых, никто бы не удивился, если бы ЕС приветствовал такую страну, как Шотландия, при вступлении в союз. Все переговоры, которые я вела и веду, свидетельствуют, что позиция ЕС по поводу шотландского суверенитета сильно изменилась", - подчеркнула Стерджен.

Напомним, весной 2019 года Стерджен, во время выступления на весенней конференции Шотландской национальной партии, заявила, что настало время сделать региону выбор в пользу независимости. Она подчеркивала, что Лондон не должен мешать Шотландии в праве самоопределения.

Также РБК-Украина писало, что в Шотландии выросла поддержка независимости от Британии. Опрос YouGov показал, что идею отделения Шотландии от Королевства поддерживает 49% избирателей, тогда как еще в 2018 году эту идею поддерживали лишь 45%.